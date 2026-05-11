Oggi agli Internazionali di Roma si disputano i match dei 32esimi di finale, con gli atleti italiani che scendono in campo per proseguire la loro corsa nel torneo. Tutti gli incontri programmati vedranno protagonisti i tennisti italiani, che cercano di conquistare un passaggio fondamentale nel tabellone principale. La giornata si presenta ricca di attesa, con diverse sfide tra giocatori nazionali e avversari internazionali.

Agli internazionali di Roma avanza il cammino degli italiani, che oggi scenderanno in campo per i 32esimi del torneo. Lorenzo Musetti, reduce da una gran vittoria contro l'argentino Cerundolo (battuto per 7-6, 6-4), se la vedrà col norvegese Casper Ruud che ieri si è imposto sul ceco Lehecka per 6-3 6-4. Si ferma Arnaldi, invece, che ieri si è arreso con lo spagnolo e già futura promessa Rafael Jodar in una gara arrivata fino al terzo set. In campo oggi 11 maggio alle ore 15:00 anche Sinner assieme all'australiano Popyrin, che ha battuto all'esordio Matteo Berrettini. Mentre la corsa di Bellucci si è fermata per via dello spagnolo Landaluce, quella di Cobolli prosegue.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Internazionali, avanzano gli azzurri. Tutti gli incontri di oggi

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