Slittino | avanzano tutti gli azzurri a StMoritz dalla Nations Cup Primi Rieder Kainzwaldner

Gli atleti italiani di slittino sono tornati in gara a St. Moritz, partecipando alla Nations Cup dopo la pausa per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra le coppie in pista, Rieder e Kainzwaldner si sono posizionati in testa, mentre tutti gli altri azzurri hanno migliorato i loro piazzamenti rispetto alle ultime competizioni. La competizione rappresenta una tappa importante prima dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo.

Dopo la pausa per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 torna la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Oggi in scena in Svizzera, a St.Moritz, l'appuntamento con la Nations Cup che anticipa le gare del weekend. Un taglio che praticamente non c'è stato: tutti gli atleti presenti o quasi sono riusciti a conquistare l'accesso alle gare di domani, quindi avanzano tutti gli italiani. Da sottolineare, per quel che vale, il successo di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile (reduci da ben altre vittorie, come l'oro olimpico a Cortina). Nel singolo femminile secondo posto per Nina Zoeggeler, mentre è terzo Alex Gufler nel singolo maschile, con rispettivamente sesto e settimo Leon Felderer e Lukas Peccei.