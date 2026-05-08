Venerdì 8 maggio 2026, gli Internazionali d'Italia vedranno in campo sei tennisti italiani. Tra loro ci sarà anche Musetti, alla sua prima partecipazione in questa edizione. La giornata sarà dedicata alle sfide degli azzurri, con incontri che si svolgono nel rispetto del calendario stabilito. Gli appassionati di tennis seguono con attenzione gli incontri sui campi romani, mentre gli atleti si preparano per le proprie partite.

Roma, 8 maggio 2026 - Saranno sei gli azzurri impegnati oggi, venerdì 8 maggio, agli Internazionali d'Italia. In attesa del debutto di Jannik Sinner, previsto per domani, i fari saranno puntati soprattutto sull'esordio di Lorenzo Musetti, che si presenta alla competizione da numero 8 del seeding. Il toscano si appresta ad affrontare sul Centrale (con inizio fissato attorno alle 20:30) il francese Giovanni Mpetshi Perricard, avversario che ha sempre battuto nei quattro precedenti finora disputati, tutti fra il 2024 e il 2025 (Atp 250 di Stoccarda, Wimbledon, Us Open e Atp 500 di Pechino). Gli altri protagonisti al maschile . Per quanto concerne il tabellone maschile, saranno protagonisti in giornata anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Internazionali d'Italia 2026, ecco il debutto di Musetti. Gli azzurri in campo oggi

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