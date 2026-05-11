Inter senti Bergomi | Per fare il salto di qualità è chiaro cosa serva
Durante la presentazione del Memorial Franco Chignoli, Beppe Bergomi ha parlato delle possibili mosse dell’Inter per migliorare la squadra. L’ex capitano ha spiegato quali interventi potrebbero essere necessari per fare un passo avanti. Le sue osservazioni si sono concentrate sulle strategie future della società nerazzurra, senza approfondire dettagli specifici o coinvolgere altri aspetti.
Intervenuto a margine della presentazione del Memorial Franco Chignoli, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha ipotizzato le prossime manovre nerazzurre.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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