Inter senti Djorkaeff | Vincerai lo scudetto Ma Thuram deve fare il salto di qualità

L’ex giocatore dell’Inter Youri Djorkaeff ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato le prospettive della squadra e la prestazione di alcuni giocatori. Ricordando il suo periodo tra il 1996 e il 1999, Djorkaeff ha citato una partita contro la Roma come esempio della sua capacità. Ha anche parlato di Markus Thuram e delle sue possibilità di miglioramento.

Nerazzurro dal 1996 al 1999, quella contro la Roma la partita manifesto della sua classe. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’ex fantasista dell’Inter Youri Djorkaeff ha parlato di diverse cose: anche della Beneamata ovviamente, ma pure della situazione di Markus Thuram. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, senti Djorkaeff: “Vincerai lo scudetto. Ma Thuram deve fare il salto di qualità” Articoli correlati Djorkaeff a La Gazzetta: «Scudetto? Da tifoso dico Inter. Thuram ha bisogno di un ulteriore salto di qualità»di Redazione Inter News 24Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato diversi argomenti inerenti al mondo... Inter, senti Moratti: «Ha buon margine per portare a casa lo Scudetto ma deve iniziare a correre!»Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.