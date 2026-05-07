Calciomercato Inter senti Palestra | Pronto per il salto di qualità

Nel calciomercato si parla di un terzino destro che si è distinto come una delle rivelazioni del campionato, risultando il miglior interprete nel suo ruolo nella Serie A. La squadra interessata ha manifestato interesse per il giocatore, e si discute di un possibile trasferimento. La sua crescita nel torneo ha attirato l’attenzione di diversi club, mentre si continuano a seguire gli sviluppi delle trattative di mercato.

Una delle più grandi sorprese del campionato, senza ombra di dubbio il miglior terzino destro della Serie A. Obiettivo di calciomercato dell’Inter – Giuseppe Marotta ha espresso apprezzamenti pubblici in più di un’occasione – il laterale del Cagliari (ma di proprietà dell’Atalanta) Marco Palestra è stato intervistato da Dazn. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, Inter senti Palestra: “Pronto per il salto di qualità” Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie Notizie correlate Inter, senti Djorkaeff: “Vincerai lo scudetto. Ma Thuram deve fare il salto di qualità”Nerazzurro dal 1996 al 1999, quella contro la Roma la partita manifesto della sua classe. Calciomercato Inter, Massolin è pronto per il grande saltoNel calciomercato invernale la tifoseria dell’Inter si è dovuta accontentare di movimenti minori, come l’acquisto del centrocampista Yanis Massolin... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Inter, senti il DS del Cagliari Angelozzi sul tuo obiettivo di mercato: Palestra miglior terzino d'Europa. Calciomercato Inter News | Torna il sogno Nico Paz, si complica l’affare Palestra (4 maggio 2026)Difficoltà per il calciomercato Inter ad arrivare a Marco Palestra mentre si apre uno spiraglio per l'acquisto di Nico Paz ... ilsussidiario.net Giovani italiani per l’Inter: la doppia P di Marotta, Palestra e Pisilli | CMPalestra e Pisilli la doppia P di Marotta per il calciomercato estivo dell'Inter: giovani e italiani, attenti a quei due ... calciomercato.it