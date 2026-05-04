Siccità fuori stagione e vento | la miscela micidiale del disastro

Un incendio ha devastato una vasta area, alimentato dal vento e da condizioni di siccità fuori stagione. Le fiamme si sono rapidamente diffuse, creando danni ingenti e rendendo difficile il controllo del fronte. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni alla vegetazione sono significativi.

di Mario Ferrari PISA "Il vento è stato determinante nella propagazione dell’incendio. Senza di esso, ora non parleremmo di questo disastro". Mentre i Vigili del fuoco stanno completando la bonifica delle zone devastate dalle fiamme che hanno aggredito il monte Faeta, è tempo di analisi sul devastante rogo che ha bruciato oltre 700 ettari di vegetazione. A leggere le cause che hanno portato a un incendio di tale portata ci pensa Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma, il servizio metereologico della Regione Toscana, che in questi giorni ha affiancato la Protezione Civile per affrontare le fiamme sul monte Faeta "propagatesi soprattutto a causa del vento".🔗 Leggi su Lanazione.it

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