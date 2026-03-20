Da più di dieci anni Bossi e Salvini hanno mantenuto un rapporto a distanza, caratterizzato da momenti di gelo e qualche saluto di cortesia. Durante questo periodo, i due leader si sono incontrati raramente e hanno spesso mostrato diffidenza, anche se in alcune occasioni hanno scambiato parole amichevoli. Ora, con un saluto finale, si conclude ufficialmente una fase della loro collaborazione politica.

Per oltre un decennio si sono osservati da lontano, spesso con diffidenza, talvolta con fastidio aperto, quasi sempre con quella freddezza che nella politica pesa più delle rotture ufficiali. Il rapporto tra Umberto Bossi e Matteo Salvini è stato questo: una convivenza mai davvero pacificata, una transizione irrisolta tra il fondatore e l’erede, tra l’anima originaria della Lega e la sua trasformazione nazionale. Il saluto finale, quel “ciao capo” affidato ai social, arriva dopo anni di tensioni, di parole mai dette fino in fondo e di altre, invece, pronunciate con durezza pubblica. Nel giorno dell’addio, Salvini cambia agenda, cancella gli impegni, si prepara a rendere omaggio al fondatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bossi e Salvini, la lunga distanza: dal gelo al “ciao capo” che chiude una stagione

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