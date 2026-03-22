Atletica mondiali indoor | Larissa Iapichino d’argento nel lungo Dietro alla portoghese De Sousa

Durante i Mondiali indoor di atletica a Torun 2026, Larissa Iapichino ha ottenuto la medaglia d'argento nel salto in lungo femminile, piazzandosi alle spalle della portoghese De Sousa. La competizione si è svolta con la partecipazione di numerose atlete da diverse nazioni, che si sono sfidate nel tentativo di conquistare il podio. La gara ha visto protagonisti diversi salti e performance di rilievo.

TORUN (POLONIA) – Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo femminile ai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. La 23enne toscana delle Fiamme Oro, campionessa europea indoor in carica ad Apeldoorn 2025, conquista la prima medaglia iridata in carriera saltando la misura di 6.87 metri. L’azzurra si inchina solamente alla portoghese Agate De Sousa, oro in 6.92. Completa il podio la colombiana Natalia Linares, bronzo con 6.80. Argento mondiale per Iapichino, che riscatta il 15esimo posto di Tokyo nel 2025, la settima posizione di Glasgow 2024 e la quinta di Budapest 2023. Per l’Italia si tratta del quarto podio nella rassegna polacca dopo gli ori di Andy Diaz (triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Atletica, mondiali indoor: Larissa Iapichino d’argento nel lungo. Dietro alla portoghese De Sousa Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri non decollaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri soporifero in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... Una raccolta di contenuti su Larissa Iapichino Temi più discussi: Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di domenica 22 marzo; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati; Mondiali di atletica, il programma degli italiani in gara oggi 22 marzo e dove vederli in TV: Furlani a caccia dell'oro. La rinascita di Larissa Iapichino. Vola a 6,87 e conquista l’argento ai mondiali di atletica indoorLa saltatrice fiorentina ha ottenuto la piazza d’onore alle spalle della portoghese Agate De Sousa (6,92). Un risultato che la riscatta della delusione di Tokyo ... lanazione.it La prima medaglia mondiale di Larissa Iapichino: è argento nel salto in lungo femminile ai Campionati del mondo indoor di atletica · Torun 2026Prima medaglia iridata per Larissa Iapichino: l'azzurra è argento nel salto in lungo femminile ai Campionati del mondo indoor di atletica 2026 a Torun, in Polonia. olympics.com Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento con 6 metri e 87 cm nella finale di salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun. Davanti a lei la portoghese Agate De Sousa con 6,92. L’Italia, nella terza e ultima giornata della competizione, si gioca oggi altre ca facebook IAPICHINO D’ARGENTO! #WorldIndoorChamps Prima medaglia mondiale in carriera per Larissa Iapichino, 6,87 nel lungo ai Mondiali indoor di Torun (Polonia), oro alla portoghese Agate De Sousa con 6,92 #atleticaitaliana x.com