Larissa Iapichino ha conquistato la vittoria nel salto in lungo durante la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor al PalaCasali di Ancona, ma la sua prestazione ha mostrato margini di miglioramento in velocità e rincorsa. La gara ha visto una sua prestazione solida, anche se non completamente convincente, con un risultato che le ha garantito il primo posto.

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, ma non convincendo completamente sulla pedana del PalaCasali di Ancona. La Campionessa d’Europa in sala si è imposta con la misura di 6.78 metri piazzata al secondo tentativo, apice di una serie in cui è parsa meno brillante del solito nella fase di rincorsa e in cui la velocità prima dello stacco è sembrata migliorabile. La fresca vincitrice del World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale di atletica in sala), nonché detentrice del trofeo della Diamond League, ha aperto il proprio pomeriggio con un nullo, non riuscendo a interpretare al meglio l’asse di battuta, come successo anche in occasione della terza e della quinta prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino vince con misura solida ai Campionati Italiani, rincorsa e velocità migliorabili

Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza subito in testa

Larissa Iapichino vince nel World Indoor Tour! Misura di sostanza: successo gold e Italia padrona del salto in lungoLarissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo andata in scena a Karlsruhe (Germania), sede di una tappa del World Indoor Tour (livello gold,...

Tutti gli aggiornamenti su Larissa Iapichino.

Temi più discussi: Larissa Iapichino vince di corto muso! Successo gold di giustezza sulla pedana dei Mondiali; Dosso abbatte il muro: 6.99 a Torun!; Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour! Il massimo trofeo parla italiano: wild-card e assegno. E per Dosso…; Zaynab Dosso vede il 6 davanti, world lead con la campionessa olimpica! Iapichino vince, campanello Simonelli.

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza subito in testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partecipanti Campionati Italiani 15:45 Secondo nullo per Galvani. 15:42 Miglior salto di gara di Larissa ... oasport.it

Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour! Il massimo trofeo parla italiano: wild-card e assegno. E per Dosso…Larissa Iapichino ha vinto il World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto. La toscana ha ... oasport.it

Larissa Iapichino conquista il World Indoor Tour!!! Un’altra impresa incredibile per l’ Larissa, che conquista il titolo del World Indoor Tour nel salto in lungo, confermandosi tra le migliori atlete al mondo. - facebook.com facebook

Larissa Iapichino vince il massimo trofeo internazionale di atletica al coperto La toscana brilla in occasione del World Indoro Tour prevalendo in ben due gare di salto in lungo, a Karlsruhe e a Torun. La Campionessa d’Europa indoor si è assicurata così u x.com