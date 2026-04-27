L'Inter si trova a fare i conti con una preoccupazione legata a uno dei suoi centrocampisti chiave, fermato da un problema al muscolo soleo. La condizione dell’atleta non è ancora certa, e la sua partecipazione alla prossima partita contro la Lazio all’Olimpico rimane in dubbio. La questione riguarda anche la finale di Coppa Italia, che potrebbe essere influenzata dalla possibile assenza di questo giocatore.

L’Inter trema per le condizioni di Hakan Çalhanoglu. Il centrocampista, protagonista nella semifinale contro il Como con due gol e un assist,rischia seriamente di saltare la finale di Coppa Italiacontro la Lazio, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico. Il turco non è sceso in campo nella trasferta di Torino dopo aver accusato un problema muscolare. A chiarire la situazione è stato l’allenatore Cristian Chivu: “Non stava bene”. Gli esami strumentali effettuati presso l’Istituto Clinico Humanitas hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra,lo stesso tipo di infortunio che aveva recentemente colpito anche Lautaro Martínez.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter, ansia per Çalhano?lu: a rischio per la finale di Coppa Italia

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