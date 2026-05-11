Inter focus scudetto | un tricolore che arriva da… fuori area

L'attenzione si concentra sulla corsa allo scudetto, con l’Inter protagonista di una partita decisiva. Il tricolore sembra arrivare da una posizione inaspettata, lontano dall’area avversaria. La stagione 2024-2025 ha visto il club affidarsi a Cristian Chivu come nuovo allenatore, mentre il Mondiale americano, in programma a giugno 2025, rappresenta un appuntamento importante per i giocatori e il progetto della squadra.

Un tricolore che arriva sicuramente da lontano. Dal giugno 2025 con l’investitura di Cristian Chivu e le “prove” del Mondiale americano. Ma l’Inter può dire di aver vinto lo scudetto anche da fuori area. In un calcio in cui questo fondamentale è sempre meno utilizzato – perchè le statistiche hanno Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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L’INTER HA VINTO LO SCUDETTO GRAZIE AGLI ARBITRI! E INVECE NO…

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