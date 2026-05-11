Inter focus scudetto | un tricolore che arriva da… fuori area
L'attenzione si concentra sulla corsa allo scudetto, con l’Inter protagonista di una partita decisiva. Il tricolore sembra arrivare da una posizione inaspettata, lontano dall’area avversaria. La stagione 2024-2025 ha visto il club affidarsi a Cristian Chivu come nuovo allenatore, mentre il Mondiale americano, in programma a giugno 2025, rappresenta un appuntamento importante per i giocatori e il progetto della squadra.
Un tricolore che arriva sicuramente da lontano. Dal giugno 2025 con l’investitura di Cristian Chivu e le “prove” del Mondiale americano. Ma l’Inter può dire di aver vinto lo scudetto anche da fuori area. In un calcio in cui questo fondamentale è sempre meno utilizzato – perchè le statistiche hanno Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
L’INTER HA VINTO LO SCUDETTO GRAZIE AGLI ARBITRI! E INVECE NO…
Notizie correlate
Scudetto Inter, nerazzurri modello di resilienza: un tricolore speciale che arriva a fine cicloForza, carattere, tenuta mentale e quella capacità di reagire dopo una batosta psicologica che avrebbe annichilito ogni ambizione e tentativo di...
Scudetto Inter, quando arriva la certezza del tricolore? Le ipotesi sono due: da San Siro… al divanodi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, quando può arrivare la matematica certezza del tricolore? Le ipotesi sono ben due: ecco quali Il cammino...
Argomenti più discussi: Cosa volete fare da grandi?: il romanzo del primo scudetto di Chivu all'Inter. Quello con la Primavera; Inter Campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a sei volte tanto; Focus sullo Scudetto numero 21 dell’Inter nella stagione di Serie A 2025-2026; Dalle esultanze di Chivu alle giocate chiave: il focus Scudetto a 4-3-2-1 Streaming | DAZN IT.
Gli ultimi 20 anni…… Lasci partire Maldini, vendi Tonali, vendi Reijnders…….. Qui esiste solo un progetto finanziario, senza alcun focus su quello sportivo! #acmilan #inter #scudetto #seriea #furlaniout #maldini x.com
Mercoledì, di certo, sarà tutta un’altra partita. Nel frattempo, però, in un Olimpico semi-spettrale, l’Inter campione d’Italia travolge la Lazio, attraverso un perentorio 0-3. Non c’è mai stata partita, fra i biancocelesti e i nerazzurri, freschi di scudetto. Beneamata, du facebook
[Repubblica] Referees investigation: other matches are under observation, including Inter-Roma. Mind your own business, the VAR ref allegedly replied to his assistant who was pointing out the foul on Bisseck. According to the witness, on Gervasoni’s instru reddit