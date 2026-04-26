Scudetto Inter quando arriva la certezza del tricolore? Le ipotesi sono due | da San Siro… al divano

L’Inter si avvicina a segnare matematicamente il proprio tricolore. La possibilità che la conquista sia ufficiale può concretizzarsi in due occasioni: durante una partita in casa allo stadio o, in alternativa, guardando le partite da casa. La data precisa dipende dai risultati delle squadre concorrenti e dai punti ancora da recuperare. La squadra ha bisogno di determinati risultati per assicurarsi il titolo senza dipendere da altri incontri.

Inter News 24 Scudetto Inter, quando può arrivare la matematica certezza del tricolore? Le ipotesi sono ben due: ecco quali. Il cammino dell’Inter verso la gloria nazionale entra nella sua fase cruciale. Prima della sfida contro il Torino, ai nerazzurri occorrevano 4 punti per blindare il titolo senza guardare ai risultati delle inseguitrici. Il pareggio per 2-2 ottenuto contro i granata, pur non essendo una vittoria, ha paradossalmente semplificato i calcoli per la conquista della vetta. Ora, la formazione di Cristian Chivu si trova in una posizione di assoluto vantaggio: il destino è interamente nelle proprie mani e il 21° scudetto potrebbe essere celebrato già nel prossimo weekend.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, quando arriva la certezza del tricolore? Le ipotesi sono due: da San Siro… al divano Notizie correlate San Siro Inter, le partite in casa sono una certezza: numeri da record sugli spalti in questa stagione!di Paolo MoramarcoSan Siro Inter, le partite in casa sono una certezza per i nerazzurri in quanto a supporto dal proprio pubblico: numeri da record... Leggi anche: Inter, obiettivo Scudetto: a San Siro arriva il Genoa Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter, quando arriva lo scudetto? Anche domenica prossima se...; Inter, scudetto vicino: tutte le combinazioni e le date per festeggiare titolo di campioni d'Italia; Scudetto Inter: quando può vincerlo, tutte le combinazioni; Inter, via al countdown scudetto: ecco quando potrebbe alzare la Coppa. Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il TorinoNerazzurri ormai ad un passo dal tricolore, ma per festeggiare già la prossima settimana occorre che si combinino alcuni risultati ... corrieredellosport.it Quando l'Inter può diventare campione d’Italia: tutti i calcoli e gli scenari possibili sullo scudetto dopo la vittoria del NapoliLa vittoria del Napoli contro la Cremonese ha rimandato la possibile festa scudetto dell'Inter: la squadra di Antonio Conte, infatti, potrebbe ancora raggiugere i nerazzurri anche in caso di vittoria ... corrieredellosport.it L'Inter aspetta solo la matematica per festeggiare la vittoria dello Scudetto I nerazzurri potrebbero festeggiare già domenica prossima, vincendo in casa contro il Parma Eppure, la squadra di Chivu potrebbe essere campione anche senza scendere in cam - facebook.com facebook Le combinazioni per lo Scudetto: l’Inter va a + 10 sul Napoli x.com