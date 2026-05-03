L'Inter conquista lo scudetto in una stagione che si può definire complessa, caratterizzata da sfide e momenti difficili. La squadra ha dimostrato una forte capacità di reazione, mantenendo la concentrazione e il carattere anche dopo momenti di crisi. Il tricolore rappresenta un risultato che si lega a un ciclo ormai concluso, segnato da resistenze e continuità nel percorso della squadra.

Forza, carattere, tenuta mentale e quella capacità di reagire dopo una batosta psicologica che avrebbe annichilito ogni ambizione e tentativo di rinascita. Ha un sapore speciale, per certi versi unico, questo ventunesimo scudetto dell’Inter, risorta dalle ceneri di Monaco e da quella storica ‘manita’ con cui il Psg – in una notte da tregenda – le arrossì il volto nella finale di Champions. Quel duro colpo davanti all’Europa e al mondo, subìto pochi giorni dopo aver gettato al vento un titolo nazionale che sembrava ormai nelle sue mani, ha provocato dapprima un immediato terremoto (a partire dal fulmineo addio del tecnico Simone Inzaghi attratto dalle sirene saudite) e un principio di naturale depressione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scudetto Inter, nerazzurri modello di resilienza: un tricolore speciale che arriva a fine ciclo

SCUDETTO: MERITO DELL’INTER O DEMERITO DELLE INSEGUITRICI QUESTO DATO PARLA CHIARO #calcio

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