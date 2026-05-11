Dopo alcune settimane di attesa, il difensore ha esordito in Serie A con la maglia dell'Inter durante la partita all’Olimpico. La sua presenza in campo nel finale ha sorpreso alcuni osservatori, ma è stata motivata dalla decisione dello staff tecnico di affidargli un’opportunità dopo le convocazioni di Chivu. La scelta di inserirlo è avvenuta nel corso della partita, quando il risultato era già definito.

? Punti chiave Chi ha convinto lo staff tecnico a inserirlo nel finale?. Come ha gestito l'attesa dopo le convocazioni di Chivu?. Perché la sua entrata è avvenuta proprio con il vantaggio?. Quali prospettive tattiche apre il debutto del giovane grosano?.? In Breve Mosconi sostituisce Sucic al minuto 35 del secondo tempo all'Olimpico. Attesa iniziata lo scorso autunno con la convocazione di Chivu contro Fiorentina. Partecipazione ai festeggiamenti scudetto nello spogliatore con i compagni nerazzurri. Inserimento tattico gestito dallo staff tecnico durante il vantaggio da 3-0. L’attaccante Mattia Mosconi ha ottenuto il suo debutto in Serie A ieri pomeriggio all’Olimpico di Roma, entrando in campo durante la sfida tra Lazio e Inter per un risultato finale di 3-0 a favore dei nerazzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, finalmente Mosconi: l’esordio in Serie A all’Olimpico

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