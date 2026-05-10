Il grande giorno è arrivato | Mattia Mosconi debutta in serie A

Oggi si è svolto il debutto ufficiale in serie A di Mattia Mosconi, calciatore originario di Grosseto. Dopo aver partecipato a diverse occasioni in panchina sotto la guida di Cristian Chivu, prima nella partita contro la Fiorentina a San Siro dello scorso autunno e poi in altre occasioni recenti, Mosconi ha finalmente esordito in campo durante una gara di campionato. Le sue presenze sono state finora sporadiche, ma segnano il primo passo nel massimo livello del calcio italiano.

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Il grande giorno è arrivato: il talento grosino Mattia Mosconi ha debuttato in serie A.Dopo essere stato portato in panchina da Cristian Chivu in alcune occasioni, a cominciare dalla gara contro la Fiorentina di San Siro dello scorso autunno e poi più volte nelle ultime settimane, senza però mai.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattia Mosconi ancora convocato da Chivu: è il giorno del debutto in serie A?Non c'è due senza tre per Mattia Mosconi: il talento grosino colleziona, infatti, a pochi giorni di distanza dalla seconda, arrivata lunedì sera...