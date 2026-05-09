Lazio Inter c’è spazio anche per Mosconi Debutto in Serie A per il classe 2007

Nel match tra Lazio e Inter, il giovane calciatore classe 2007 ha avuto la sua prima presenza in Serie A entrando negli ultimi minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri per 3-0. Mosconi, che non aveva ancora esordito nel massimo campionato, ha avuto l’opportunità di scendere in campo e si è reso protagonista di alcune azioni offensive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Paolo Moramarco Lazio Inter, debutto speciale per Mosconi: il classe 2007 entra nel finale e sfiora anche il gol nel match vinto dai nerazzurri 3-0. Serata speciale per Mattia Mosconi, esterno italiano classe 2007 cresciuto nel vivaio dell’ Inter. Sul punteggio di 3-0 nella sfida contro la Lazio, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, gli ha concesso l’esordio in Serie A, inserendolo all’80’ al posto di Petar Sucic. Mosconi Inter, dieci minuti da ricordare. Il giovane talento ha avuto spazio nei minuti finali di una partita già indirizzata, anche grazie alla superiorità numerica dell’Inter. Per Mosconi si tratta di un traguardo importante dopo una stagione vissuta da protagonista tra Primavera, Youth League e Serie C con l’Under 23.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mattia Mosconi ancora convocato da Chivu: è il giorno del debutto in serie A?Non c'è due senza tre per Mattia Mosconi: il talento grosino colleziona, infatti, a pochi giorni di distanza dalla seconda, arrivata lunedì sera... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Verso Lazio-Inter: la guida completa alla partita; Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche; Inter, contro la Lazio Chivu può cambiare: all'Olimpico tentazione Esposito-Bonny. Lazio-Inter 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Mkhitaryan cala il trisLa diretta live di Lazio-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Lazio-Inter, trentaseiesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire la partita. msn.com Lazio-Inter, pagelle: Sucic gioia per gli occhi, Lautaro letale. Diouf, ascolta il club! x.com Lazio 0 - [3] Inter - Henrikh Mkhitaryan 76' reddit