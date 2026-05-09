Lazio Inter c’è spazio anche per Mosconi Debutto in Serie A per il classe 2007

Da internews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Lazio e Inter, il giovane calciatore classe 2007 ha avuto la sua prima presenza in Serie A entrando negli ultimi minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri per 3-0. Mosconi, che non aveva ancora esordito nel massimo campionato, ha avuto l’opportunità di scendere in campo e si è reso protagonista di alcune azioni offensive.

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di Paolo Moramarco Lazio Inter, debutto speciale per Mosconi: il classe 2007 entra nel finale e sfiora anche il gol nel match vinto dai nerazzurri 3-0. Serata speciale per Mattia Mosconi, esterno italiano classe 2007 cresciuto nel vivaio dell’ Inter. Sul punteggio di 3-0 nella sfida contro la Lazio, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, gli ha concesso l’esordio in Serie A, inserendolo all’80’ al posto di Petar Sucic. Mosconi Inter, dieci minuti da ricordare. Il giovane talento ha avuto spazio nei minuti finali di una partita già indirizzata, anche grazie alla superiorità numerica dell’Inter. Per Mosconi si tratta di un traguardo importante dopo una stagione vissuta da protagonista tra Primavera, Youth League e Serie C con l’Under 23.🔗 Leggi su Internews24.com

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