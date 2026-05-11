Negli ultimi 56 giorni, la distanza in classifica tra Inter e Milan è aumentata da -5 a +18 punti. Fino a meno di due mesi fa, le due squadre avevano una situazione molto diversa, ma negli ultimi tempi l'Inter ha accumulato un vantaggio considerevole sui cugini. La differenza di punti tra le due formazioni si è ampliata notevolmente nel breve periodo, creando un divario più ampio rispetto a quello iniziale.

di Stefano Cori Inter che ha creato un distacco siderale in classifica con il Milan e pensare che fino a meno di due mesi fa la situazione era totalmente diversa. Da un possibile -5 a +18: tutto nel giro di 56 giorni! Non sono passati neanche due mesi da quel Lazio-Milan (giocato il 15 marzo scorso e finito 1-0 per i biancocelesti con gol di Isaksen) dove la squadra di Massimiliano Allegri sperava di andare a -5 dall’Inter capolista che aveva appena pareggiato contro l’Atalanta di Palladino. Poi la sconfitta allo Stadio Olimpico e da lì un debacle assoluta per i rossoneri! 7 punti in 8 partite e i nerazzurri (già Campioni d’Italia da otto giorni) ora si trovano a +18 sui cugini che al momento sono quarti a pari merito.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter dal rischio -5 a +18 sul Milan: in 56 giorni si è creato un abisso con i cugini!

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