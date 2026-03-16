La Lazio ha vinto 1-0 contro il Milan all'Olimpico grazie a un gol di Isaksen. Durante la partita si è visto nervosismo nel team rossonero, mentre l'Inter si trova ora a otto punti di distanza dai cugini. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso e le squadre hanno mostrato intensità in campo.

All'Olimpico gara decisa dalla rete di Isaksen, nervosismo nel team rossonero. ROMA - Il Milan non sfrutta la frenata dell'Inter e perde in casa della Lazio, che ritrova per una notte i propri tifosi e che per la prima volta in stagione festeggia per la seconda volta consecutiva, vincendo 1-0 grazie a un gol di Isaksen. Sarri deve fare a meno di Romagnoli e Cataldi: spazio a Provstgaard e Patric, mentre in attacco è confermato il tridente Isaksen-Maldini-Zaccagni. In porta il giovane Motta. Allegri, invece, propone titolare Jashari, al posto dello squalificato Rabiot. Parte meglio la Lazio, con Isaksen che si conferma uno dei... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Lazio batte il Milan 1-0, l'Inter ora a +8 sui cugini

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