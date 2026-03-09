Durante il derby di Milano tra Milan e Inter, le mani di Ricci sono state al centro dell'attenzione al 95', quando l'arbitro ha deciso di non concedere il penalty richiesto dall'Inter. L'episodio si è svolto a 'San Siro', e la partita si è conclusa con la vittoria del Milan per 1-0. L'AIA ha successivamente promosso i direttori di gara Doveri e Abisso.

Ieri sera, a 'San Siro', al 95' del derby di Milano tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu, un pallone deviato in area di rigore nell'ultima azione del match da Denzel Dumfries è finito sul braccio di Samuele Ricci. L'arbitro del big match, Daniele Doveri della Sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di Roma 1, però, non ha concesso il penalty ai nerazzurri. Al fischio finale, Nicolò Barella (capitano in campo dell'Inter), Lautaro Martínez (capitano in panchina, per onor di firma perché infortunato) e tantissimi altri tesserati della seconda squadra di Milano hanno circondato l'arbitro in cerca di spiegazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mani Ricci nel derby Milan-Inter, l’AIA promuove Doveri e Abisso: non c’è il rigore

Articoli correlati

Milan Inter, L’AIA promuove Doveri: niente rigore per il tocco di Ricci. Ecco perchèdi Redazione Inter News 24Milan Inter, l’AIA scagiona Doveri sull’episodio del presunto fallo di mano di Ricci: ecco perchè è stato corretto non...

Milan Inter, l’AIA dà ragione a Doveri: pensiero chiaro sul rigore non assegnato per il tocco di braccio di Ricci! La decisioneMilan Inter, l’AIA asseconda Doveri: il pensiero sul rigore non concesso per il tocco di braccio di Ricci! La decisione L’episodio chiave del 95°...

Derby Inter-Milan Maignan para il rigore a Calhanoglu!

Altri aggiornamenti su Mani Ricci

Temi più discussi: Ultima azione: mani in area di Ricci, ma in ritrazione. Niente rigore: Doveri non va neanche al Var; Ricci e il tocco di mano in Milan-Inter: era rigore? VIDEO; Moviola Milan-Inter, mano di Ricci in pieno recupero: era rigore per i nerazzurri?; Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94?: incredibile rigore negato all’Inter.

Adani: Mani Ricci? Ragazzi, il rigore non è in discussione, non si discute! Derby ha fatto schifoLele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera: Chi segue il calcio ha poca memoria: spesso ha vinto chi ha ... msn.com

Cesari durissimo: Fallo di Ricci elementare. Sudditanza di Abisso verso Doveri. Bisseck con la Lazio? Solo una differenzaMolto netta l'analisi di Graziano Cesari per il mani in area rossonera di Samuele Ricci nel finale del derby di Milano. Fino al 92' ... fcinternews.it

Repubblica: "Niente rigore, perché l'AIA dà ragione all'arbitro #Doveri e al Var Abisso sul mani di #Ricci in #MilanInter" x.com

La #moviola del #derby #MilanInter è tutta nel finale: rigore per mani di #Ricci ma per favore! Non è mai penalty, MAI. Scoprite perché nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook