Inter colpo gobbo? Mirino su Cambiaso ma la Juve fa muro
L’Inter ha manifestato interesse per l’esterno Andrea Cambiaso, attualmente alla Juventus, nel contesto delle trattative del mercato estivo 2026. La società nerazzurra avrebbe individuato nel giocatore un potenziale rinforzo per la rosa campione d’Italia, ma la Juventus ha opposto resistenza alla cessione. La trattativa rimane aperta, con i club impegnati nel definire il futuro del calciatore.
L’ Inter fresca di Scudetto accende improvvisamente il mercato estivo 2026 mettendo nel mirino uno dei pilastri della Juventus, l’esterno Andrea Cambiaso, individuato come il rinforzo ideale per consolidare la rosa campione d’Italia. La dirigenza nerazzurra avrebbe rotto gli indugi nelle ultime ore, manifestando un interesse concreto per il calciatore che, sotto la Mole, è diventato uno degli interpreti più affidabili e duttili del panorama nazionale. L’operazione si preannuncia tuttavia come un vero e proprio scontro tra titani, non solo per la storica rivalità tra i due club, ma anche per una valutazione economica che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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