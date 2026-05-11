Inter colpo gobbo? Mirino su Cambiaso ma la Juve fa muro

L’Inter ha manifestato interesse per l’esterno Andrea Cambiaso, attualmente alla Juventus, nel contesto delle trattative del mercato estivo 2026. La società nerazzurra avrebbe individuato nel giocatore un potenziale rinforzo per la rosa campione d’Italia, ma la Juventus ha opposto resistenza alla cessione. La trattativa rimane aperta, con i club impegnati nel definire il futuro del calciatore.

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