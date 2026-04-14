Calciomercato Inter nel mirino di Ausilio c’è sempre Ordonez ma il Brugge fa muro | valutazione monstre! La strategia

L'Inter continua a seguire con attenzione il difensore del Brugge, Ordonez, nel periodo di calciomercato. Il direttore sportivo ha messo nel mirino il giocatore, che rappresenta uno degli obiettivi principali per rinforzare la linea difensiva. Tuttavia, il club belga ha espresso chiaramente la propria posizione, rifiutando eventuali trattative e chiedendo una valutazione molto alta per il cartellino del calciatore.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, in vista della prossima stagione uno dei nomi cerchiati in rosso per il reparto difensivo è quello di Ordonez. L’ Inter guarda già al futuro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati dalla proprietà Oaktree per dare nuova linfa al reparto arretrato, spicca con forza il nome di Joel Ordonez, giovane talento classe 2004 che si sta mettendo in luce con la maglia del Bruges. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Ordonez nel mirino: il gigante del Bruges è l’obiettivo numero uno per la difesa. La strategia. Secondo quanto riportato dal portale belga Walfoot, il centrale ecuadoriano sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri di Viale della Liberazione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nel mirino di Ausilio c’è sempre Ordonez ma il Brugge fa muro: valutazione monstre! La strategia Calciomercato Inter, pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstredi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il Barcellona pianifica in vista dell’estate l’assalto ad Alessandro Bastoni: la richiesta è di almeno... Leggi anche: Calciomercato Inter, Comuzzo nel mirino di Ausilio? La posizione del DS nerazzurro è una sentenza Temi più discussi: Stagione 2026/2027 – Chivu prepara un’Inter tutta nuova: le ultimissime; Inter, in difesa pronto investimento importante: tutti i nomi nel mirino nerazzurro; Calciomercato Inter, sì a Muharemovic: la strategia è una contropartita; Sassuolo, Carnevali: Muharemovic all'Inter? Ne stiamo parlando con diversi club. Inter, affare con la Fiorentina: nuovo rinforzo per ChivuL'Inter lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu e l'ultima idea potrebbe arrivare direttamente dalla Fiorentina ... calciomercatonews.com Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona: suggestione scambio con Dani OlmoInter, il Barcellona sembra insistere per Alessandro Bastoni: rumor dalla Spagna su un possibile scambio con Dani Olmo. it.blastingnews.com "Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Sta tornando il calciomercato: c'è già un giocatore dell'Inter in uscita L'Inter, lo sappiamo, avrà diverse operazioni da fare sul mercato tra scadenze e nuovi innesti, soprattutto nel reparto arretrato. È proprio in questa zona del campo che il club nerazzurr - facebook.com facebook