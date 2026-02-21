Colpo gobbo del Como | la Juve in crisi si arrende alla banda Fabregas

Il Como firma un risultato sorprendente battendo 2-0 la Juventus, che appare ancora scossa dalla pesante sconfitta contro il Galatasaray. La squadra ospite sfrutta le occasioni e controlla il gioco, mettendo in crisi i bianconeri. La gara si svolge con intensità, e il Como dimostra una buona organizzazione difensiva. La Juventus fatica a trovare il ritmo giusto e subisce il colpo decisivo nel secondo tempo. I tifosi si chiedono quale sarà il riscatto della squadra torinese.

Il Como passeggia a Torino e supera 2-0 una Juventus in crisi e probabilmente ancora sotto shock per le 5 reti subite contro il Galatasaray. La partita la risolvono Vojvoda e Caqueret per un Como che non vinceva a Torino contro la Juventus dal 1951, allora fu un 3-0 che fece scalpore. Un risultato che accorcia le distanze proprio sui bianconeri, ora sopra di un solo punti, nella lotta per la Champions League. Fabregas dimostra ancora una volta di giocare meglio, contro le squadre più forti che vogliono giocare un calcio propositivo e ha difficoltà contro le squadre che si chiudono in area. La partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1Il Como conquista tre punti allo Stadium, causando la sconfitta della Juventus per 2-0.

Juve Como, Fabregas perde un elemento chiave della rosa per la sfida ai bianconeri. Di chi si trattaCesc Fabregas dovrà fare a meno di un giocatore importante per la partita contro il Como.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.