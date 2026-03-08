Marco Arlati nominato presidente della commissione Intelligenza Artificiale e Politiche ESG di Coni Lombardia

Marco Arlati è stato nominato presidente della commissione “Intelligenza Artificiale e Politiche ESG” di Coni Lombardia per il mandato 2025-2028. La commissione è stata recentemente istituita e si concentra su tematiche legate all’intelligenza artificiale e alle politiche ESG, che riguardano aspetti ambientali, sociali e di governance. La nomina è stata ufficializzata in vista dell’attuazione delle nuove strategie per il quadriennio.

Marco Arlati: “Sono onorato di assumere la Presidenza di questa nuova Commissione. Il nostro obiettivo è farne un asset strategico per l’evoluzione dello sport lombardo” Per il mandato 2025–2028, Marco Arlati è stato nominato Presidente della neoistituita Commissione “Intelligenza Artificiale e Politiche ESG – Environmental, Social e Governance” di Coni Lombardia. “Ringrazio il Presidente Marco Riva per la fiducia che ha riposto in me – dichiara Arlati –. Sono onorato di assumere la Presidenza di questa nuova Commissione. Il nostro obiettivo è farne un asset strategico per l’evoluzione dello sport lombardo: porteremo all’interno delle federazioni, delle ASD e delle SSD l’intelligenza artificiale e le politiche ESG, traducendole in strumenti concreti come i bilanci sociali”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Il sindaco Alessandro Ghinelli nominato presidente della Commissione politiche comunitarie e Internazionali di AnciArezzo, 16 febbraio 2026 – Il sindaco Alessandro Ghinelli assume la guida della Commissione permanente "Politiche Comunitarie e Internazionali"... Porti, il vicesindaco Terrile nominato presidente della commissione permanente Politiche del mareLa commissione svolge un ruolo fondamentale per garantire la voce dei Comuni - e quindi dei cittadini - nelle grandi trasformazioni in tema di... Approfondimenti e contenuti su Marco Arlati. Argomenti discussi: Marco Arlati nominato presidente della commissione Intelligenza Artificiale e Politiche ESG di Coni Lombardia; Atalanta- Udinese leggi qui il Bergamo & Sport stadio.