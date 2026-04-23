La rinascita continua: se l’obiettivo era non passare inosservata nemmeno nell’ambito della moda cinematografica, Chiara Ferragni è senz’altro riuscita a centrare il punto. Avevamo lasciato l’imprenditrice digitale alle prese con il suo safari in Namibia, eppure in uno schiocco di dita eccola a Londra a confondersi tra i volti più riconoscibili di Hollywood. Ieri sera, nella cornice di Leicester Square, la regina delle influencer italiane ha calcato il red carpet della première europea de Il Diavolo Veste Prada 2 tentando di rubare la scena — giusto per qualche momento — alle leggendarie protagoniste del cult del 2006, Meryl Streep e Anne Hathaway.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, l’abito “rischioso” per la première de Il Diavolo Veste Prada 2

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