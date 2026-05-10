La prima foto di Chiara Ferragni con Josè Hernandez su Instagram arriva durante il party per i 39 anni

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il party per i suoi 39 anni, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto con Josè Hernandez. La serata si è svolta sul lago di Como, dove diversi invitati hanno partecipato ai festeggiamenti. La foto ritrae Ferragni insieme a Hernandez, tra gli ospiti dell’evento. La festa è stata occasione per celebrare il compleanno della fashion influencer, con diversi momenti condivisi sui social.

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C’era anche Josè Hernandez sul lago di Como, qualche ora fa, a festeggiare il 39esimo compleanno di Chiara Ferragni. Per l’occasione, l’influencer ha voluto riunire accanto a sé le persone a lei più care.🔗 Leggi su Fanpage.it

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