La prima foto di Chiara Ferragni con Josè Hernandez su Instagram arriva durante il party per i 39 anni
Durante il party per i suoi 39 anni, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto con Josè Hernandez. La serata si è svolta sul lago di Como, dove diversi invitati hanno partecipato ai festeggiamenti. La foto ritrae Ferragni insieme a Hernandez, tra gli ospiti dell’evento. La festa è stata occasione per celebrare il compleanno della fashion influencer, con diversi momenti condivisi sui social.
C’era anche Josè Hernandez sul lago di Como, qualche ora fa, a festeggiare il 39esimo compleanno di Chiara Ferragni. Per l’occasione, l’influencer ha voluto riunire accanto a sé le persone a lei più care.🔗 Leggi su Fanpage.it
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