La prima foto di Chiara Ferragni con Josè Hernandez su Instagram arriva durante il party per i 39 anni

Durante il party per i suoi 39 anni, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto con Josè Hernandez. La serata si è svolta sul lago di Como, dove diversi invitati hanno partecipato ai festeggiamenti. La foto ritrae Ferragni insieme a Hernandez, tra gli ospiti dell’evento. La festa è stata occasione per celebrare il compleanno della fashion influencer, con diversi momenti condivisi sui social.

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