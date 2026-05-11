Inseguimento in centro a Taranto 19enne arrestato dai Carabinieri

Un giovane di 19 anni di Taranto è stato fermato e arrestato nel pomeriggio del 9 maggio 2026 dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale. L’arresto è avvenuto durante un inseguimento nel centro della città, con l’accusa di aver opposto resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno intercettato l’automobile del ragazzo e, dopo aver tentato di fermarlo, si è verificato il tentativo di fuga.

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Tarantini Time Quotidiano Un 19enne di Taranto è stato arrestato nel pomeriggio del 9 maggio 2026 dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia ionica con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, in un orario di forte presenza di veicoli e pedoni. Il giovane, alla guida di un motociclo lungo una delle principali arterie urbane, avrebbe tentato di sottrarsi a un controllo accelerando alla vista di una pattuglia impegnata nel servizio di vigilanza. Ne è scaturito un inseguimento tra le vie del centro, durante il quale il 19enne avrebbe compiuto manovre pericolose, procedendo ad alta velocità e violando più volte le norme del Codice della Strada, mettendo a rischio automobilisti e passanti.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Inseguimento in centro a Taranto, 19enne arrestato dai Carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PROCIDA: multe insolute e nipote nei guai. 19enne arrestato per truffa dai carabinieriProcida, truffa a un’anziana scoperta al porto: arrestato 19enne con 18mila euro in contanti Un taxi fermo nei pressi del porto, 18mila euro in... Leggi anche: In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina, 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri Argomenti più discussi: Sassari, pusher di eroina arrestato dopo un inseguimento per le vie del centro - L'Unione Sarda.it; Terni, inseguimento in centro: minorenne in fuga bloccato con la cocaina; Folle inseguimento con auto rubata. Arriva l’arresto per un 23enne; Terni. Arrestato minorenne dopo inseguimento in centro. Cologno Monzese, inseguimento per le vie del centro città #NordMilano24 #colognomonzese #inseguimento #centrocittà #BreakingNews nordmilano24.it/2026/05/07/col… x.com Taranto, 19enne arrestato dopo inseguimento in centro: era senza patenteTaranto, inseguimento in centro il 9 maggio scorso: arrestato un 19enne a bordo di un motociclo per resistenza a pubblico ufficiale. Era senza patente e ora si trova ai domiciliari. trmtv.it