In pieno centro con una pistola e un machete | arrestato un 18enne
Un giovane di 18 anni, di origine egiziana, è stato fermato nel cuore della città con una pistola e un machete. La polizia ha intercettato l’uomo mentre si aggirava in strada, trovandolo in possesso di armi non denunciate. L’operazione ha portato all’arresto dell’individuo per porto illecito di armi e resistenza agli agenti. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, tra cui alcuni negozianti spaventati. La vicenda prosegue con i controlli in corso.
La polizia di Stato ha arrestato un 18enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, per porto d’armi per cui non è ammessa licenza, porto abusivo d’armi, e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in Piazza Principe Umberto per la segnalazione di un ragazzo armato di pistola. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato il giovane che, alla loro vista, si è dato alla fuga durante la quale si è disfatto di un machete. Dopo pochi secondi è stato raggiunto e ne è nata una colluttazione. Gli agenti sono riusciti ad avere la meglio e lo hanno trovato in possesso di una pistola replica calibro 8, priva di tappo rosso e con caricatore rifornito di 4 cartucce a salve. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
