Ha una pistola ha una pistola apprensione dopo l' incidente stradale in via Mazzini | l' arma era un giocattolo
Dopo un incidente stradale in via Mazzini, si è diffusa la preoccupazione per la presenza di un’arma. Tuttavia, si è scoperto che si trattava di un giocattolo privo del classico tappo rosso. La polizia sta ancora verificando la posizione di un uomo di 55 anni coinvolto nell’incidente. La vicenda ha generato tensione tra i testimoni che avevano sentito ripetere “Ha una pistola, ha una pistola”.
Nessuna pistola, se non una giocattolo. Ma priva del tappo rosso. La posizione di un cinquantacinquenne è, al momento, al vaglio. Quasi sicuramente verrà denunciato. Un ordinario tamponamento stradale ha creato momenti di tensione in via Mazzini, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. Mentre i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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