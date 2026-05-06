Ha una pistola ha una pistola apprensione dopo l' incidente stradale in via Mazzini | l' arma era un giocattolo

Dopo un incidente stradale in via Mazzini, si è diffusa la preoccupazione per la presenza di un’arma. Tuttavia, si è scoperto che si trattava di un giocattolo privo del classico tappo rosso. La polizia sta ancora verificando la posizione di un uomo di 55 anni coinvolto nell’incidente. La vicenda ha generato tensione tra i testimoni che avevano sentito ripetere “Ha una pistola, ha una pistola”.