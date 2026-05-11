Un insegnante di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa vacanze a Follonica domenica 10 maggio. La moglie ha dato l’allarme, preoccupata per la sua assenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause del decesso.

FOLLONICA – Un insegnante di 51 anni è stato trovato senza vita nella casa vacanze di Follonica domenica 10 maggio. A lanciare l’allarme è stata la moglie, che non riusciva a contattarlo da ore: il telefono squillava a vuoto da sabato, giorno in cui l’uomo aveva lasciato la casa di Siena per raggiungere l’appartamento follonichese dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze. Preoccupata dal prolungato silenzio, la donna si è rivolta ai carabinieri di Siena, che a loro volta hanno contattato i colleghi di Follonica. A insospettire ulteriormente i militari giunti sul posto sono stati anche alcuni vicini, che da ore sentivano squillare un cellulare all’interno dell’alloggio senza che nessuno rispondesse.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Insegnante trovato morto a Follonica: la moglie lancia l’allarme

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