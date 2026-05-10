Follonica insegnante trovato morto nella casa delle vacanze L’allarme lanciato dalla moglie

A Follonica, un insegnante è stato trovato morto nella casa delle vacanze. L'evento è stato scoperto dopo che la moglie ha lanciato l'allarme, poiché non riusciva a contattarlo da diverse ore. La polizia si è recata sul posto per i rilievi e per verificare le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle cause o sulle eventuali responsabilità.

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