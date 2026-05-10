Follonica insegnante trovato morto nella casa delle vacanze L’allarme lanciato dalla moglie
A Follonica, un insegnante è stato trovato morto nella casa delle vacanze. L'evento è stato scoperto dopo che la moglie ha lanciato l'allarme, poiché non riusciva a contattarlo da diverse ore. La polizia si è recata sul posto per i rilievi e per verificare le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle cause o sulle eventuali responsabilità.
Follonica, 10 maggio 2026 – La moglie non riusciva più a mettersi in contato con lui ormai da troppe ore, perché questo suo silenzio prolungato non potesse far sorgere preoccupazioni. Il telefono cellulare del marito continuava a squillare a vuoto da sabato, giorno in cui l’uomo era uscito dall’abitazione di Siena – dove la famiglia risiede – per raggiungere quella di Follonica, dove erano soliti trascorrere le vacanze. Per cui la donna ha allertato i carabinieri, chiedendo aiuto per cercare di rintracciare il coniuge, facendo iniziare le prime verifiche e le ricerche. La preoccupazione, purtroppo, si è poi dimostrata del tutto fondata, perché i militari ieri mattina hanno trovato l’uomo di 51 anni ormai privo di vita all’interno della casa follonichese.🔗 Leggi su Lanazione.it
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