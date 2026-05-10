Follonica trovato morto l’uomo di 51 anni | allarme per lo squillo

Nella mattinata di oggi, un uomo di 51 anni è stato trovato morto in un appartamento di via San Martino a Follonica. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver udito il cellulare dell’uomo squillare ripetutamente senza ricevere risposta. Quando i soccorritori sono intervenuti, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

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