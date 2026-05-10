Follonica trovato morto l’uomo di 51 anni | allarme per lo squillo

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, un uomo di 51 anni è stato trovato morto in un appartamento di via San Martino a Follonica. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver udito il cellulare dell’uomo squillare ripetutamente senza ricevere risposta. Quando i soccorritori sono intervenuti, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

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? Punti chiave Cosa ha spinto i vicini a chiamare i soccorsi in via San Martino?. Come è stato possibile che il cellulare continuasse a squillare senza risposta?. Perché le indagini escludono inizialmente l'ipotesi di un gesto volontario?. Chi ha scoperto il corpo dopo la denuncia di scomparsa della moglie?.? In Breve Moglie residente a Siena sporge denuncia di scomparsa sabato 9 maggio.. Vicini di via San Martino avvisano carabinieri per squillo cellulare persistente.. Nessun segno di violenza o biglietti ritrovati nell'abitazione di Follonica.. Corpo trasportato all'obitorio dell'ospedale Misericordia di Grosseto per autopsia.. Un uomo di...🔗 Leggi su Ameve.eu

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