inQuiete, la manifestazione dedicata alle scrittrici, festeggia il suo decimo anniversario a Roma. La rassegna si concentra sulla voce delle autrici internazionali e sulla loro interpretazione del tema della rivolta. Originariamente ideato come un progetto nel quartiere Pigneto, l’evento si è poi affermato a livello nazionale, attirando un pubblico più ampio e coinvolgendo autrici di diverse nazionalità.

? Domande chiave Chi sono le autrici internazionali che porteranno il tema della rivolta?. Come ha fatto un progetto del Pigneto a diventare un evento nazionale?. Quali temi affronteranno Melissa Febos e Jasmine Trinca durante il festival?. Perché la Casa Internazionale delle Donne ospiterà il dibattito sul femminismo?.? In Breve Anteprime 20, 21 e 23 maggio presso Libreria Tuba e Casa Internazionale delle Donne.. Melissa Febos, Jina Khayyer, Aline Bei, Rosi Braidotti e Jasmine Trinca partecipano agli incontri.. Evento promosso da Roma Capitale tramite l'Assessorato alla Cultura e progetto Roma Creativa 365.. Manifestazione principale prevista a Roma tra il 25 e il 27 settembre al Cinema Avorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - inQuiete compie 10 anni: la rivolta delle scrittrici conquista Roma

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