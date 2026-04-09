Il Power Hits estate di RTL 102.5 festeggia il suo decimo anniversario, segnando un appuntamento fisso per molti appassionati di musica. L’evento inizia a Roma e si conclude all’Arena di Verona, attirando un vasto pubblico. Durante la manifestazione vengono presentati i brani più ascoltati dell’estate, con momenti dedicati ai tormentoni musicali. La programmazione si svolge lungo tutto il periodo estivo, con i protagonisti più richiesti del panorama musicale italiano.

Compie dieci anni ed è l'evento musicale (live) più atteso dell'anno. Apre e chiude l'estate. Incorona la canzone-tormentone all'Arena di Verona, ma la classifica - su RTL 102.5, la prima radio d'Italia - inizierà subito dopo il 31 maggio: nel corso di quella serata, da non perdere, al Centrale del Foro italico di Roma si esibiranno tutti gli artisti più amati. Tutti in una serata dal ritmo radiofonico, tutti durante il Power hits estate 2026 (in contemporanea anche in radivisione al canale 36 del DGT). Ed è così che inizia l'estate (i biglietti per l’evento del Foro Italico sono disponibili su TicketOne). "Vi prometto a Roma uno spettacolo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Power hits estate di RTL 102.5 compie 10 anni: si parte da Roma per arrivare all'Arena di Verona

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estateIl 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell’evento musicale.

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening

Temi più discussi: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 a Roma: cantanti, biglietti e scaletta. Si aggiungono Achille Lauro, Blanco e molti altri; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il 31 maggio il Grand Opening a Roma; Power Hits Estate 2026, Achille Lauro e Biagio Antonacci si aggiungono al cast di Roma.

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