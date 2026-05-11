Innovazione ricerca e sviluppo Cantieristica | un’eccellenza italiana

Il settore cantieristico italiano si distingue per la sua costante crescita, sostenuta da investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. Questi elementi rappresentano i pilastri fondamentali che permettono all’industria di mantenere elevati standard di qualità e di competere a livello internazionale. La combinazione di expertise tecnica e innovazione continua ha contribuito a consolidare la reputazione del settore come esempio di eccellenza nel panorama italiano.

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Competenza, ricerca e sviluppo. Elementi cardine nella crescita costante del settore cantieristico italiano. Eccellenza del Made in Italy che, anche in periodi di grande complessità come quelli che stiamo vivendo, rappresenta un punto fermo del nostro ’saper fare’. Per celebrare un comparto strategico del Paese, è stato presentato ieri ad Ancona il primo volume della collana promossa dalla Fondazione Fincantieri Storia della cantieristica italiana nell’età contemporanea - Dall’Unità all’età giolittiana (1861-1913), un ambizioso progetto quinquennale curato dal professor Roberto Giulianelli e pubblicato da Laterza. L’evento, ospitato dall’Università Politecnica delle Marche, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico e industria.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Innovazione, ricerca e sviluppo. Cantieristica: un’eccellenza italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Varo tecnico Nave Quirinale (A 5305) #marinamilitare #forzearmate #italiannavy Notizie correlate Industria, ricerca e innovazione: la Scuola di sviluppo territoriale punta sul Polo chimicoIl petrolchimico si riprende la scena come leva strategica per il futuro produttivo del territorio. Ricerca scientifica, alta tecnologia e sviluppo: così la Puglia mira a diventare un hub dell'innovazioneTrasformare la Puglia in un hub dell'innovazione nel Mezzogiorno, valorizzando la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e la... Argomenti più discussi: Accordi per l'Innovazione: il MIMIT stanzia ulteriori 349 milioni per i progetti di Ricerca e Sviluppo; Accordi per l’innovazione, il MiMit stanzia ulteriori risorse; Accordi per l’innovazione: dal MIMIT nuove risorse per i progetti esclusi; Business Forum Agroalimentare Italia – Sudafrica 2026: opportunità di collaborazione e sviluppo per le imprese italiane. ??????? ??? ?'???????????: ?? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ??? ? ???????? ?? ??????? ? ???????? Scopri di più su asnali.org #Innovazione #MIMIT #RicercaESviluppo x.com Grandi sostenitori dell'IA: se ci regolate in qualche modo, perdiamo contro la Cina perché loro non si regoleranno mai ... La vera Cina: prima la sicurezza, poi l'innovazione ... Lo sviluppo deve essere controllabile e ordinato. reddit