Ricerca scientifica alta tecnologia e sviluppo | così la Puglia mira a diventare un hub dell' innovazione

La regione Puglia ha avviato un progetto per diventare un centro di innovazione nel Sud Italia, puntando sulla ricerca scientifica e sull’uso delle nuove tecnologie. L’obiettivo è migliorare la competitività del sistema produttivo locale, rafforzando le collaborazioni tra università, enti di ricerca e imprese. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sviluppo che coinvolge anche i fondi europei dedicati all’innovazione e al progresso tecnologico.

Trasformare la Puglia in un hub dell'innovazione nel Mezzogiorno, valorizzando la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e la competitività del sistema produttivo sia nel contesto nazionale che europeo. Risponde a questo obiettivo la strategia della 'Innovation Valley' che vede la.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate UE: Casasco, investire in alta tecnologia, ricerca e innovazione“Il progetto portato avanti dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, è un progetto... Aquinum verso il futuro: dalla ricerca alla valorizzazione, l’area archeologica diventa hub di innovazione e sviluppo per il territorioDopo anni di attività di scavo, ricerca e studio che hanno riportato alla luce un patrimonio di straordinario valore, l’area archeologica di Aquinum... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Biotecnopolo di Siena a Parigi: l’IA guida la nuova era della ricerca scientifica; La convergenza tecnologica nelle osservazioni della Terra dallo spazio; Human Technopole, la ricerca italiana cresce; Super Sapiens Europe 2026: bando deep tech per startup e spin-off universitari. Ricerca scientifica, alta tecnologia e sviluppo: così la Puglia mira a diventare un hub dell'innovazioneLa strategia regionale nell'ambito delle Riv (Regional Innovation Valleys), iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nell'ambito della Nuova Agenda Europea per l’Innovazione ... baritoday.it Avviso Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania ...L’avviso è finalizzato ad acquisire le candidature per finanziare l’erogazione di un contributo per attività sperimentali di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca nell’ambito dei soggetti ... regione.campania.it Il Villaggio della ricerca scientifica Telethon: cuore pulsante tra ricerca e comunità facebook Ricerca scientifica: in consultazione le Linee guida EDPB, con il contributo del #GarantePrivacy. “La comunità scientifica – ha affermato la Vice Presidente @GCerrinaFeroni – attende da tempo indicazioni pratiche comuni su questi temi” garanteprivacy.it/hom x.com