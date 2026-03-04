Infortunio Bertola | l’esito degli esami del difensore dell’Udinese Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Il difensore dell’Udinese ha subito un infortunio e nei giorni scorsi è stato sottoposto a esami medici. I risultati hanno chiarito le sue condizioni, che risultano essere serie, e hanno stabilito che dovrà rimanere fuori dal campo per un certo periodo. La società ha comunicato ufficialmente l’esito delle analisi senza fornire dettagli aggiuntivi.