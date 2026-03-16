Infortunio Mkhitaryan | ufficiale l’esito degli esami dell’armeno Le condizioni e quanto starà fuori

Gli esami effettuati sull’armeno hanno confermato l’infortunio subito durante un’allenamento. Il centrocampista dell’Inter dovrà rimanere fuori per un periodo che non è ancora stato precisato, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La notizia è stata comunicata dalla società che ha reso pubblici i risultati degli accertamenti medici.

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