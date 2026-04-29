Il ciclista brasiliano Paul Seixas sta attirando l’attenzione nel panorama internazionale, seguito da molti appassionati e addetti ai lavori. Recentemente, Bernard Hinault ha commentato le scelte di partenza per il Tour de France, suggerendo che potrebbe essere preferibile iniziare dalla Vuelta o dal Giro d’Italia. La discussione si concentra sulle strategie di preparazione e sui percorsi più efficaci per i corridori che vogliono affrontare le grandi corse a tappe in Europa.

Paul Seixas è attualmente uno dei profili più in vista del ciclismo internazionale. I riflettori sul corridore francese in forza alla Decathlon CMA CGM Team sono puntati da diverso tempo, ma la prestazione sontuosa offerta alla Liegi-Bastogne-Liegi, dove ha lottato alla pari con un fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar per poi cedergli il passo sul finale, ha catalizzato ancora di più l’attenzione verso di lui, anche in ottica Grandi Giri. Sì perché secondo alcuni, il classe 2006 potrebbe essere subito della partita al Tour De France 2026, ipotesi totalmente assente dal tavolo soltanto poche settimane fa. Non tutti però sono d’accordo, e tra questi c’è proprio l’ultimo transalpino a trionfare alla Grande Boucle, ovvero Bernard Hinault, trionfatore nel 1985.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bernard Hinault parla di Seixas: “Tour De France? Meglio iniziare dalla Vuelta o dal Giro d’Italia”

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