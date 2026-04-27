Infortunio Calhanoglu problema più grave del previsto | a rischio anche la finale di Coppa Italia

Un infortunio al ginocchio ha colpito il centrocampista, con conseguenze che potrebbero andare oltre le aspettative iniziali. Il problema è stato comunicato dal tecnico, che ha espresso preoccupazione per la possibilità di perdere anche la partita di campionato contro la Lazio il 13 maggio. La situazione rischia di influenzare le scelte della squadra nelle prossime settimane, compresa la finale di Coppa Italia.

di Stefano Cori Infortunio Calhanoglu che mette in seria apprensione mister Cristian Chivu. Il centrocampista potrebbe saltare anche Lazio-Inter del 13 maggio. Problemi veri in casa Inter, l’infortunio di Hakan Calhanoglu potrebbe essere anche più grave del previsto! A riportare la notizia è Pasquale Guarro sul proprio account X. Il centrocampista turco, metronomo del centrocampo di Cristian Chivu, potrebbe restare fuori per diverse settimane e saltare dunque anche Lazio-Inter in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico. Gara valevole per la finale di Coppa Italia 20252026. Salterà dunque sicuramente anche Inter-Parma, gara che potrebbe consegnare lo Scudetto ai nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, problema più grave del previsto: a rischio anche la finale di Coppa Italia Notizie correlate Infortunio più grave del previsto, McTominay a rischio anche per il match con la RomaIl problema accusato da Scott McTominay durante la gara contro il Genoa sembra più grave del previsto. Leggi anche: Roma teme che l’infortunio di Wesley sia più grave del previsto dopo la sconfitta per 2-1. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calhanoglu, il vento è cambiato: l'idea è che resti all'Inter! L'esperto conferma: Il club ha apprezzato 2 cose; Infortunio in Nazionale per Calhanoglu nel finale di Turchia-Romania: cosa si è fatto? Condizioni e tempi di recupero; Infortunio Davis, il rientro è più vicino: ecco quando torna in campo; Calciomercato Inter news | Hakan Calhanoglu, avanti insieme? Galatasaray più lontano (oggi 23 aprile 2026). Infortunio Calhanoglu, le condizioni del turco preoccupano l'Inter: rischia di saltare la finale di Coppa ItaliaIl centrocampista nerazzurro ha rimediato un nuovo infortunio: cos'è successo e le sue condizioni in vista del finale di stagione. msn.com Infortunio in Nazionale per Calhanoglu nel finale di Turchia-Romania: cosa si è fatto? Condizioni e tempi di recuperoHakan Calhanoglu sostituito nel finale di Turchia-Romania dei Playoff Mondiali: le condizioni del centrocampista dell'Inter. goal.com ULTIM'ORA Calhanoglu potrebbe anche essere fuori per la finale di Coppa Italia e per il resto della stagione. Il suo infortunio è più serio del previsto e rischia di tornare solo per i Mondiali. - Pasquale Guarro, Tancredi Palmeri - facebook.com facebook Esclusiva: Calhanoglu potrebbe essere fuori anche dalla finale di Coppa Italia e aver finito la stagione: l’infortunio è più grave del previsto e rischia di tornare per il Mondiale x.com