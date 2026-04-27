Infortunio Calhanoglu problema più grave del previsto | a rischio anche la finale di Coppa Italia

Da internews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un infortunio al ginocchio ha colpito il centrocampista, con conseguenze che potrebbero andare oltre le aspettative iniziali. Il problema è stato comunicato dal tecnico, che ha espresso preoccupazione per la possibilità di perdere anche la partita di campionato contro la Lazio il 13 maggio. La situazione rischia di influenzare le scelte della squadra nelle prossime settimane, compresa la finale di Coppa Italia.

di Stefano Cori Infortunio Calhanoglu che mette in seria apprensione mister Cristian Chivu. Il centrocampista potrebbe saltare anche Lazio-Inter del 13 maggio. Problemi veri in casa Inter, l’infortunio di Hakan Calhanoglu potrebbe essere anche più grave del previsto! A riportare la notizia è Pasquale Guarro sul proprio account X. Il centrocampista turco, metronomo del centrocampo di Cristian Chivu, potrebbe restare fuori per diverse settimane e saltare dunque anche Lazio-Inter in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico. Gara valevole per la finale di Coppa Italia 20252026. Salterà dunque sicuramente anche Inter-Parma, gara che potrebbe consegnare lo Scudetto ai nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

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