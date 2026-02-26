Certificati d’invalidità la rivolta dei medici

Un terremoto burocratico sta per abbattersi sul sistema sanitario e sui cittadini che necessitano di certificati di invalidità. Lo denunciano alcuni medici di famiglia, ma l’Inps rassicura. Dal primo marzo, le modalità di inserimento dei certificati di invalidità subiranno una modifica radicale: i medici di medicina generale dovranno caricare direttamente sulla piattaforma Inps i referti scannerizzati e trasformarli in formato pdf compiendo operazioni finora affidate ai patronati o ai cittadini stessi. Una novità che sta spingendo i camici bianchi verso un annuncio di "ammutinamento". La denuncia dei medici di famiglia è durissima. Secondo un professionista anconetano la nuova procedura trasforma il medico in un "burocrate di Stato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

