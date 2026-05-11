Infiltrazioni da horror ascensori fermi e cantine allagate Così si vive nelle case Ater di Roma

Le abitazioni di proprietà della Regione Lazio, gestite dall’azienda che si occupa di immobili popolari a Roma, presentano numerosi problemi di manutenzione. Tra infiltrazioni d'acqua, ascensori fuori uso e cantine allagate, gli inquilini si trovano a vivere in condizioni difficili. L'azienda gestisce oltre 45 mila alloggi e fatica a intervenire prontamente per risolvere le criticità segnalate.

Oltre 45mila alloggi gestiti e gravi problemi di manutenzione ordinaria. Ater Roma, l'azienda che avrebbe il compito di curare gli immobili popolari di proprietà della Regione Lazio, è sempre più in difficoltà. Di conseguenza, i suoi inquilini sono alle prese con cornicioni pericolanti, cantine.🔗 Leggi su Romatoday.it

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