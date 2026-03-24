GF Vip lite furiosa fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini | Sei isterica!
Nel corso delle prime settimane del Grande Fratello Vip, si sono verificati scontri tra alcuni concorrenti. Durante una discussione, una delle partecipanti ha accusato un’altra di essere isterica, portando a una lite accesa tra le due. La tensione tra i concorrenti nella casa si è fatta evidente, con momenti di confronto molto vivaci.
Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche settimane, ma in Casa la tensione è già arrivata al limite. L’ennesima lite scoppiata è quella fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini che si sono scontrate per via di motivi piuttosto banali. La lite fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini per la sveglia. Tutto è iniziato da una necessità di Alessandra Mussolini. L’ex politica infatti deve seguire una terapia e viene svegliata molto presto, tutte le mattine, dal Grande Fratello. Una situazione che ha infastidito non poco gli altri inquilini della Casa e che è arrivata alle orecchie della Mussolini, decisa a fare chiarezza. In cucina l’ex politica ha affrontato Adriana Volpe, infuriandosi per il suo atteggiamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
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