Nel corso delle prime settimane del Grande Fratello Vip, si sono verificati scontri tra alcuni concorrenti. Durante una discussione, una delle partecipanti ha accusato un’altra di essere isterica, portando a una lite accesa tra le due. La tensione tra i concorrenti nella casa si è fatta evidente, con momenti di confronto molto vivaci.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche settimane, ma in Casa la tensione è già arrivata al limite. L’ennesima lite scoppiata è quella fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini che si sono scontrate per via di motivi piuttosto banali. La lite fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini per la sveglia. Tutto è iniziato da una necessità di Alessandra Mussolini. L’ex politica infatti deve seguire una terapia e viene svegliata molto presto, tutte le mattine, dal Grande Fratello. Una situazione che ha infastidito non poco gli altri inquilini della Casa e che è arrivata alle orecchie della Mussolini, decisa a fare chiarezza. In cucina l’ex politica ha affrontato Adriana Volpe, infuriandosi per il suo atteggiamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, lite furiosa fra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini: “Sei isterica!”

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