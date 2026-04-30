Durante la sesta puntata del reality, Alessandra Mussolini ha annunciato di voler abbandonare la Casa, ma successivamente ha deciso di rimanere. La sua scelta ha provocato reazioni tra gli altri concorrenti, creando tensioni all’interno del gruppo. La decisione è stata comunicata dopo una discussione tra i partecipanti, e subito sono iniziate le speculazioni su possibili conseguenze future. La Mussolini ha spiegato di aver preso questa decisione per non “dare soddisfazione” ai suoi avversari.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: dopo aver minacciato di varcare la porta rossa, la Mussolini decide di restare per non darla vinta ai suoi avversari. Immediata la reazione di Antonella Elia: ecco cos'è successo. Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: quando ormai sembrava tutto deciso, Alessandra Mussolini ha cambiato idea scegliendo di non abbandonare il reality, come la maggior parte degli spettatori aveva già intuito. Dopo ore di dubbi e con le valigie già pronte, l'ex parlamentare ha deciso di restare, promettendo battaglia contro chi nelle ultime ore si è schierato contro di lei. Alessandra Mussolini resta nella Casa e promette battaglia La decisione arriva dopo le forti tensioni esplose dopo la puntata di martedì, che hanno visto Mussolini scontrarsi apertamente con Antonella Elia e Marco Berry.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, addio sfiorato: Alessandra Mussolini resta e scatena tensioni nella Casa

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