Industriali di Napoli Genna | Troppi cantieri elettorali serve un piano strategico per la città

Un rappresentante degli industriali di Napoli ha espresso la necessità di un cambio di direzione per la città, sottolineando l’importanza di un piano strategico. Ha inoltre evidenziato la volontà di partecipare alle decisioni che riguardano lo sviluppo locale, evidenziando la presenza di molte potenzialità ancora da valorizzare. La richiesta arriva in un momento in cui si moltiplicano i cantieri legati alle campagne elettorali.

«Sto chiedendo fortemente un cambio di passo. Noi vogliamo essere coinvolti, perché abbiamo tutte le potenzialità per dire la nostra. Noi esigiamo, urliamo a gran voce, la necessità di un piano strategico per il Comune di Napoli e per la Regione. Aspetto una risposta sia dal sindaco che dal presidente della Regione». Lo afferma il neoeletto presidente dell’ Unione Industriali Napoli, Vittorio Genna, incontrando i giornalisti per la presentazione delle linee programmatiche. «Al Comune abbiamo dato grande fiducia all’inizio – argomenta – è passato un anno, c’è stato il Patto per Napoli firmato con Draghi e le misure che il Governo ha messo in campo per la città.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Vittorio Genna presidente dell’Unione industriali di NapoliL’assemblea dell’Unione industriali di Napoli, riunitasi oggi presso Palazzo Partanna, ha sancito l’elezione di Vittorio Genna alla Presidenza...

Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali di NapoliNapoli, 11 marzo 2026 – Cambio della guardia all’Unione degli industria di Napoli.

Argomenti più discussi: Unione industriali Napoli, Vittorio Genna è il nuovo presidente; Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali Napoli; Vittorio Genna prende il timone degli industriali di Napoli; Vittorio Genna eletto presidente dell'Unione Industriale di Napoli con il 97% dei voti.

#Juorno #VittorioGenna eletto presidente dell’ #UnioneIndustriali di #Napoli con il 97% dei #voti x.com

Genna (Industriali), 'a Napoli tanti cantieri, non vorremmo fossero elettorali'Sto chiedendo fortemente un cambio di passo. Noi vogliamo essere coinvolti perchè abbiamo tutte le potenzialità per dire la nostra. (ANSA) ... ansa.it