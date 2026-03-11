Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali di Napoli

Il consiglio generale dell’Unione Industriali di Napoli ha scelto Vittorio Genna come nuovo presidente con 50 voti favorevoli. La nomina è stata annunciata oggi e segna un cambiamento alla guida dell’associazione imprenditoriale della città. La decisione segue le procedure interne dell’organizzazione e rappresenta un passaggio importante per la gestione delle future attività dell’ente.

Napoli, 11 marzo 2026 – Cambio della guardia all’ Unione degli industria di Napoli. Il Consiglio Generale dell’associazione imprenditoriale ha designato presidente Vittorio Genna con 50 preferenze. Hanno votato 79 degli 85 aventi diritto. La nomina dovrà ora avere il gradimento dell’Assemblea dei soci. Genna prenderà il posto di Costanzo Jannotti Pecci. Toccherà al prossimo Consiglio Generale esprimersi sul programma e sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato. Chi è il neo presidente. Vittorio Genna è Co-Fondatore e Ceo di Ala Corporation. È attualmente vicepresidente dell’Unione Industriali Napoli, con deleghe a Infrastrutture, Logistica, Trasporti, Economia del Mare, Competitività del Territorio, Attuazione della Zes Unica, Aree di Sviluppo Industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

