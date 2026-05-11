In Indonesia, sono stati annunciati 12 caccia stealth senza pilota destinati a rafforzare la difesa nel Mar Cinese Meridionale. La scelta è ricaduta su tecnologia turca, optando per droni chiamati Kizilelma, invece di affidarsi alle soluzioni offerte dalle grandi potenze mondiali. L'acquisto di questi velivoli senza pilota rappresenta un passo importante per le forze militari del paese nella regione.

? Domande chiave Come cambierà l'equilibrio nel Mar Cinese con i droni Kizilelma?. Perché l'Indonesia ha scelto la tecnologia turca invece delle superpotenze?. Cosa permette l'intelligenza artificiale di fare a questi caccia stealth?. Come reagirà Pechino alla nuova capacità di difesa autonoma di Jakarta?.? In Breve Accordo firmato al salone SAHA 2026 tra Jakarta e l'azienda turca Baykar.. Il velivolo integra radar AESA e munizioni Gökdo?an per missioni aria-aria e aria-superficie.. L'Indonesia valuta la produzione locale per diversificare le forniture militari dai blocchi geopolitici.. L'impiego nel Mar Cinese Meridionale mira a proteggere le zone limitrofe alle isole Natuna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indonesia: 12 caccia stealth senza pilota per difendere il Mar Cinese

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