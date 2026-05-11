Di recente, un nuovo drone da combattimento senza pilota è stato avvistato nel cortile di una città cinese, suscitando attenzione nelle regioni limitrofe. Si chiama Kizilema e è stato realizzato da un’azienda turca specializzata in sistemi aerei senza pilota, ormai nota nel settore. Questo velivolo avanzato è entrato in funzione in Asia, dove sta attirando l’interesse per le sue caratteristiche tecniche.

In Asia è da poco arrivato un nuovo caccia senza pilota. Si tratta del cosiddetto Kizilelma, un velivolo avanzato sviluppato da Baykar, azienda turca ormai protagonista nel settore dei sistemi aerei senza equipaggio. Parliamo di un vero e proprio jolly, di un drone non solo di ricognizione o supporto tattico, ma dotato di capacità da piattaforma da combattimento autonoma. La intesa che coinvolge l’Indonesia apre così scenari inediti in una regione che osserva con crescente attenzione l’equilibrio tra Stati Uniti e Cina. Il super drone turco arriva in Asia. Secondo quanto riportato dal portale Eurasiantimes, Jakarta avrebbe firmato a margine del salone SAHA 2026 un accordo per l’acquisto di 12 unità del Kizilelma, con opzioni aggiuntive e prospettive di cooperazione industriale, inclusa la possibile produzione locale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caccia senza pilota nel cortile cinese: così il drone Kizilema pressa Pechino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il mistero del drone Triton decollato da Sigonella “per salvare il pilota Usa del caccia abbattuto in Iran”Roma, 5 aprile 2026 – Un drone Triton partito da Sigonella e che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’operazione di salvataggio del pilota...

Un drone cinese si traveste da cargo russo e da caccia inglese. Ecco perchéUn drone a lungo raggio cinese ha compiuto diverse missioni camuffandosi tramite transponder da velivoli di altre nazioni.

Argomenti più discussi: Caccia senza pilota nel cortile cinese: così il drone Kizilema pressa Pechino; Il ronzio della morte: il cielo sporco che cambia la guerra; Manovre da brividi: Leonor di Spagna vola su un jet da combattimento; Cina ammette d’aver fornito assistenza a Pakistan in guerra con India.