Casi di Hantavirus sulla nave da crociera in Argentina 41 contagi da inizio 2026 | Sopra soglia di epidemia

In Argentina, una nave da crociera ha registrato 41 casi di infezione da Hantavirus dall'inizio dell’anno, superando la soglia considerata epidemica. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato indagini per stabilire l’origine del focolaio. La nave, partita da uno dei porti nazionali, è attualmente sotto sorveglianza e sono state adottate misure di prevenzione per evitare ulteriori contagi.

In Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera MV Hondius su cui sono stati registrati diversi casi di Hantavirus, si sono verificati 41 contagi dall’inizio del 2026. Il ministero della Salute del paese sudamericano ha riferito che l’attuale stagione epidemiologica mostra una diffusione della malattia “superiore alla soglia di epidemia”. La situazione Hantavirus in Argentina La situazione Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius La Spagna accoglierà la nave da crociera Mv Hondius La situazione Hantavirus in Argentina La nave da crociera MV Hondius è salpata dall’Argentina il 1° aprile 2026. Il ministero della Salute...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, in Argentina 41 contagi da inizio 2026: "Sopra soglia di epidemia" Notizie correlate Hantavirus, Argentina: 41 casi nel 2026. “Diffusione della malattia già oltre la soglia dell'epidemia”Roma, 6 maggio 2026 – Non ci sono solo i due casi accertati di hantavirus e i 5 sospetti tra i passeggeri della MV Hondius, secondo quanto emerge in... Leggi anche: Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, Gianni Rezza fa chiarezza sui contagi: "Rari da uomo a uomo" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi; Cosa sono gli hantavirus trasmessi dai roditori: come si contraggono e i sintomi. Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, Gianni Rezza fa chiarezza sui contagi: Rari da uomo a uomoGianni Rezza fa chiarezza sul focolaio di Hantavirus scoppiato in una nave da crociera in Sudamerica: le ipotesi sulla trasmissione da uomo a uomo ... virgilio.it Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio bassoLeggi su Sky TG24 l'articolo Casi di Hantavirus, Oms: Spagna accoglierà nave da crociera alle Canarie. Madrid frena ... tg24.sky.it Sky tg24. . Resta massima l’allerta internazionale per i casi di Hantavirus riscontrati a bordo della nave da crociera mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde. Sette le persone coinvolte, tre le vittime - di cui due contagi accertati - l’OMS ha lancia - facebook.com facebook Il governo dell’Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus, ha confermato 41 casi della malattia dall’inizio del 2026 x.com