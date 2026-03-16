Angelica Malvatani ha fatto la sua prima uscita pubblica a Caldarette Ete, un paese di cittadini fermani che in passato si sono opposti al nazifascismo. Durante l’incontro, la candidata sindaca ha sottolineato l’intenzione di cambiare il metodo di lavoro. La partecipazione ha visto un’ampia presenza di residenti, che hanno accolto con applausi i primi discorsi di Malvatani.

Una scelta non casuale, per la candidata sindaca Angelica Malvatani, la prima uscita pubblica a Caldarette Ete, dove cittadini fermani lottarono conto il nazifascismo tanto che, ricordandolo, incassa i primi convinti applausi dei numerosi presenti. Circondata da esponenti della sua coalizione, la Malvantani, parte da concetti che saranno un leit motiv di questa campagna elettorale: "Cambiamo il metodo, il linguaggio. Lo vogliamo fare insieme ai fermani, a chiunque abbia qualcosa da dire con gentilezza e rispetto". Con questo approccio ‘smonta’ con eleganza, il gesto di chi ha imbrattato con un disegno osceno uno dei suoi manifesti in città: "Un insulto sessista verso una donna che ha deciso di impegnarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida di Angelica Malvatani. Prima uscita a Caldarette Ete: "Pronti a cambiare il metodo"

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